11.01.2022 (08:30)

Мотострелки ЮВО в Северной Осетии приступили к боевым стрельбам из БТР-82АМ

На полигоне Тарское в Северной Осетии начались первые в новом году боевые стрельбы мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из вооружения БТР-82АМ.

Подразделения выполняют упражнения контрольных стрельб с 30-мм пушки 2А72 и ПКТМ 7,62-мм калибра. Экипажи поражают цели на расстоянии до 700 м. Стрельба ведется с короткими остановками и в движении на скорости.

«Сегодня выполняли 1-й УКС из БТР-82АМ, были попадания, мишень БМП поражена, следующая мишень РПГ поражена, БЗО тоже поражена, но есть над чем работать. Выполняю УКС не первый раз, много было практики, узнавал что-то новое, были ошибки, исправлялись. Сейчас выполняем на «отлично» и на «хорошо». В своем экипаже я уверен полностью, экипаж слаженный норматив выполняем на «отлично», – рассказал наводчик БТР-82 АМ ефрейтор Андрей Титоренко.

Данные тренировки проводятся на регулярной основе для оттачивания навыков военнослужащих и боевого слаживания экипажей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице