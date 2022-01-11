11.01.2022 (08:15)

В Чеченской республике приступили к боевым стрельбам экипажи БТР-82АМ

На полигоне Гвардеец в Чеченской республике стартовали первые в этом году боевые стрельбы мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа из вооружения бронетранспортеров БТР-82 АМ.

Подразделения выполняют упражнения контрольных стрельб с 30-мм пушки 2А72 и ПКТМ 7,62-мм калибра. Экипажи поражают цели на расстоянии до 700 м.

«На полигоне Гвардеец с личным составом мотострелковых подразделений проводятся занятия по огневой подготовке, выполнение подготовительного упражнения к упражнению контрольных стрельб из БТР-82АМ. В ходе выполнения подготовительного упражнения отрабатываются следующие задачи: первая задача – это огневое поражение, вторая – отработка нормативов, таких как загрузка сокращенного боекомплекта, неполная сборка/разборка ПКТ и изучение основ и правил стрельбы. Данное мотострелковое подразделение укомплектовано полностью военнослужащими проходящими военную службу по контракту, военнослужащие не в первый раз отрабатывают эти упражнения, за сегодняшний день оценка «хорошо». Данные упражнения необходимо постоянно отрабатывать и повышать свои навыки и боевые качества», – прокомментировал командир мотострелковой роты капитан Кирилл Серов.

Тренировки проводятся на регулярной основе для оттачивания навыков военнослужащих и боевого слаживания экипажей.

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