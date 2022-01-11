11.01.2022 (08:00)

В Армении началась подготовка снайперов ЮВО к отборочному этапу конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж»

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении началась подготовка военнослужащих снайперского подразделения к участию в отборочном этапе конкурса армейских международных игр 2022 года «Снайперский рубеж».

Опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп на полигоне Камхуд выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

Особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи.

Также снайперскими парами отработана «слепая» стрельба, предполагающая ведение огня по цели, которая находится в движении и периодически скрывается за препятствиями. Снайперу в таком случае важно быстро рассчитать множество поправок для того, чтобы произвести точный выстрел по предполагаемому месту появления противника.

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