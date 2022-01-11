11.01.2022 (07:45)

Более 70% новобранцев вакцинировано от коронавирусной инфекции в Сибири



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В общевойсковом объединении Центрального военного округа, дислоцированном в Сибири, более 70% военнослужащих из числа молодого пополнения осеннего призыва 2021 года прошли вакцинацию от COVID-19.

Первый компонент вакцины поставлен всем военнослужащим, не прошедшим вакцинацию от коронавируса до призыва на военную службу. Второй компонент препарата вводится через 21 день. Перед введением вакцины проводится углубленный медицинский осмотр с измерением температуры, оценки общего состояния вакцинируемых, а также тестированием на наличие антител.

Вакцинация проводится добровольно на территориях медицинских пунктов соединений и воинских частей. После завершения вакцинации каждому военнослужащему выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Кроме того, в воинских частях продолжается ревакцинация военнослужащих всех категорий, членов их семей и гражданского персонала от коронавирусной инфекции, ранее прошедших полный курс вакцинации обоими компонентами препарата «Спутник-V».

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