Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2022 (07:45)

Более 70% новобранцев вакцинировано от коронавирусной инфекции в Сибири

Фото Видео

В общевойсковом объединении Центрального военного округа, дислоцированном в Сибири, более 70% военнослужащих из числа молодого пополнения осеннего призыва 2021 года прошли вакцинацию от COVID-19.

Первый компонент вакцины поставлен всем военнослужащим, не прошедшим вакцинацию от коронавируса до призыва на военную службу. Второй компонент препарата вводится через 21 день. Перед введением вакцины проводится углубленный медицинский осмотр с измерением температуры, оценки общего состояния вакцинируемых, а также тестированием на наличие антител.

Вакцинация проводится добровольно на территориях медицинских пунктов соединений и воинских частей. После завершения вакцинации каждому военнослужащему выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Кроме того, в воинских частях продолжается ревакцинация военнослужащих всех категорий, членов их семей и гражданского персонала от коронавирусной инфекции, ранее прошедших полный курс вакцинации обоими компонентами препарата «Спутник-V».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Медики ЦВО апробировали автоперевязочную нового поколения АП-3
Фильм Оренбургских кадет занял призовое место на всеармейском кинофестивале
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Трезвый водитель» в Алтайском крае
В Новосибирской области военные связисты приступили к комплексным радиотренировкам

Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false