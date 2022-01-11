11.01.2022 (07:30)
Разведчики ВВО в Бурятии осваивают методику скрытного проникновения на объекты условного противника
Разведчики подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, осваивают методику скрытного проникновения на защищенные объекты условного противника.
В ходе практических занятий военнослужащие изучают возможности комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, на полевых занятиях личный состав изучит приемы и способы скрытного наблюдения за объектами условного противника.
По завершении полевых занятий командирам разведывательных подразделений предстоит обучить свои подразделения в ходе плановых занятий в зимнем периоде обучения.
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