11.01.2022 (06:30)
Около тысячи мотострелков ВВО выполнили первые в новом году боевые стрельбы на полигонах ВВО в Бурятии
Около тысячи мотострелков Восточного военного округа вышли на полигоны «Бурдуны» и «Сосновый Бор» в Республике Бурятия для проведения первых в новом году боевых стрельб.
В ходе полевых занятий военнослужащие мотострелковых подразделений отрабатывают вопросы взаимодействия с подразделениями ПВО и артиллерии. Расчеты и экипажи общевойскового объединения выполняют боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.
Кроме того, подразделения отрабатывают отражение ударов условного противника с воздуха и нападений диверсионно-разведывательных групп, ведение инженерной и РХБ разведки.
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