11.01.2022 (06:00)

На Сахалине началась подготовка разведывательных подразделений армейского корпуса ВВО

В рамках стартовавшей недели интенсивной подготовки в новом 2022 году с военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начались занятия по тактической, тактико-специальной, инженерной подготовке.

В ходе занятий военнослужащие, используя новейшие комплексы разведки и средства связи, обнаруживают условного противника, определяют характер целей и расстояние до них, после чего передают данные на командный пункт соединения.

Кроме того, разведчики отрабатывают вопросы скрытного перемещения малых групп в условиях сильно пересечённой местности, глубокого снежного покрова и низких температур. Также военнослужащие выполняют организацию засад с целью обнаружения и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

При выполнении поставленных задач, разведчикам предстояло преодолеть множество естественных и искусственных препятствий, таких как, заграждения колючей проволоки, проход по минному полю, косогоры, рвы и другие препятствия, которые могут встать на их пути при выполнении реальной боевой задачи.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были применены различные средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.

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