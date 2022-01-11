11.01.2022 (05:30)

В общевойсковом объединении ВВО в Приморье стартовал первый этап всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, стартовал первый этап всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей им. Маршала артиллерии В.М. Михалкина.

В ходе соревнований будут оценены теоретические знания офицеров и их практические навыки по тактической, специальной, технической, физической, огневой подготовке и вождению боевых машин, а также выполнению упражнений контрольных стрельб из автомата Калашникова, пистолета Макарова и гранатомёта РПГ-7.

Участникам предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки, выполнив зачетные боевые стрельбы из артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», а также из самоходных минометов «Тюльпан». Выполнение огневых задач конкурсантами будет осуществляться с командно-наблюдательных пунктов, развернутых на местности, а также из командирских машин управления огнем.

Кроме того, офицеры выполнят зачетные упражнения по вождению самоходных артиллерийских гаубиц. Победители состязаний – самые грамотные командиры и специалисты – примут участие во втором армейском этапе состязаний.

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