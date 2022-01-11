11.01.2022 (05:05)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Забайкалье, приступили к освоению тренажера ПЗРК «Конус»

С военнослужащими мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, начались тренировки на универсальном комплексном тренажере стрелков-зенитчиков переносного зенитно-ракетного комплекса «Конус».

Военнослужащие-зенитчики обучаются на новом тренажёре определению высоты и скорости полёта воздушной цели, оценке границ зон пуска на встречных и догонных курсах полёта цели.

Кроме того, военнослужащие обучаются выполнению операций по обнаружению, захвату и сопровождению цели, пуску ракет в ручном или автоматическом режиме.

Помимо занятий по обучению стрельбе с использованием тренажера, в классе учебного корпуса мотострелкового соединения, где смонтирован тренажер, проводятся тренировки с участием опытных стрелков-зенитчиков с целью поддержания и совершенствования навыков стрельбы из ПЗРК.

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