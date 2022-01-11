Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2022 (04:30)

Первые командирские полеты в новом году совершили экипажи армейской авиации ВВО в Хабаровском крае

В соединении армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, прошли первые в новом году командирские полеты на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8амтш и ударных - Ка-52.

Основной задачей мероприятия стала выработка единых методов обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений пилотажа боевых вертолетов.

В ходе полетов внимание обращалось на отработку взлета и посадки экипажей в условиях низких температур, особенность которых заключалась в точности определения расстояние до земли и выполнение летных заданий с использованием приборов.

Также командиры различных степеней отработали взаимодействие с группами руководства полетами и обеспечивающими летные смены подразделениями.

Командирские полёты направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности при выполнении полетных заданий. Дальнейшее обучение экипажей армейской авиации будет осуществляться согласно отработанным методикам, в соответствии с курсом боевой подготовки.

В ходе полетов было выполнено более 20 вертолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false