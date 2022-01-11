11.01.2022 (04:00)

В минувшем году воинские части ВВО на Курильских островах пополнились газотурбинными танками Т-80БВ

В 2021 году на вооружение воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым зимам островного региона.

Помимо этого за счёт установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения, радиостанций, а также модульной динамической защиты значительно повышается эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач.

Перед поступлением современных боевых машин в соединение экипажи танков осваивали технику на тренажерах, а после её введения в эксплуатацию, были проведены практические упражнения по вождению с выполнением контрольных стрельб.

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