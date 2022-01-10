Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2022 (21:30)

В филиале Военной академии РВСН (г. Серпухов) состоится день открытых дверей

Серпуховский филиал Академии РВСН им. Петра Великого распахнёт свои двери 15 января 2022 года.

На День открытых дверей приглашаются все желающие погрузиться в атмосферу военной жизни.

Посетители смогут познакомиться с преподавателями, курсантами, задать вопросы о специфике подготовки и специальностях, получить консультации по вопросам поступления от приемной комиссии и особенностях набора курсантов в 2022  году, осмотреть учебные аудитории, оценить социально-бытовые условия обучения и проживания курсантов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В новогодние праздники в Челябинске курсанты-штурманы провели экскурсию для подшефных юнармейских отрядов
Коллектив Тихоокеанского ВВМУ исполнил новогоднюю мечту более 15 детей в рамках акции «Ёлка желаний»
РВСН в 2022 году планируют провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет
В 2021 году войска ЮВО пополнили более 1,4 тыс. выпускников военных вузов

Метки:
РВСН , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false