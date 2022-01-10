10.01.2022 (21:30)

В филиале Военной академии РВСН (г. Серпухов) состоится день открытых дверей

Серпуховский филиал Академии РВСН им. Петра Великого распахнёт свои двери 15 января 2022 года.

На День открытых дверей приглашаются все желающие погрузиться в атмосферу военной жизни.

Посетители смогут познакомиться с преподавателями, курсантами, задать вопросы о специфике подготовки и специальностях, получить консультации по вопросам поступления от приемной комиссии и особенностях набора курсантов в 2022 году, осмотреть учебные аудитории, оценить социально-бытовые условия обучения и проживания курсантов.

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