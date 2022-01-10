10.01.2022 (19:30)

Медики ЦВО апробировали автоперевязочную нового поколения АП-3

Военнослужащие медицинских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) отработали первые практические действия на автоперевязочных нового поколения АП-3 в Оренбургской области.

По замыслу военным медикам нужно было эвакуировать с поля боя раненых и оказать им первую медицинскую помощь. В ходе практических действий медицинские работники провели эвакуацию условно раненых, выполнили в новых автоперевязочных мероприятия первой врачебной и медико-санитарной помощи.

Справочно:

АП-3 предназначена для доставки медперсонала к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

В состав автоперевязочной входят предперевязочное, перевязочное, эвакуационное и агрегатное отделения. Расчет АП-3 состоит из четырех человек: врач, фельдшер, санитар, водитель-электромеханик.

Комплекс обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до 10 раненых в час. Возимый запас медицинского имущества и материалов АП-3 обеспечивает продолжительность работы в автономном режиме не менее суток.

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