10.01.2022 (17:45)

Армейская саночница стала победительницей этапа Кубка мира в спринте

Накануне в Сигулде (Латвия) завершились соревнования этапа Кубка мира по санному спорту. Золотую и бронзовую медали завоевала спортсменка Центрального спортивного клуба Армии Татьяна Иванова.

Армейская спортсменка показала результат 31,241 секунды. Второй стала немка Натали Гайзенбергер, уступив Ивановой 0,014 секунды. Замкнула тройку лучших австрийка Мадлен Эгле (+0,031).

Ранее на этом же этапе Кубка мира Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду в соревнованиях среди женщин. По сумме двух попыток саночница ЦСКА уступила победительнице австрийке Маделяйн Эгле 0,218 секунды. Время спортсменки из Австрии 1 минута 24,192 секунды. Второй стала немка Юлия Таубиц (отставание - 0,180 секунды).

Эти соревнования для армейской спортсменки стали первыми после травмы.

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