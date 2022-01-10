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10.01.2022 (17:30)

Армейские биатлонисты завоевали золотые награды на этапе Кубка мира в Германии

Накануне в немецком Оберхофе завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. Армейские биатлонисты лейтенант Александр Логинов и старший лейтенант Антон Бабиков стали обладателями золотых наград в спринте и сингл-миксте соответственно.

Александр Логинов принес первую победу для сборной России на этапах Кубка мира по биатлону в этом сезоне. Армейский спортсмен выиграл спринтерскую гонку, преодолев дистанцию за 27 минут 0,8 секунды, допустив один промах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (два промаха, отставание — 6,5 секунды), третье — норвежец Стурла Легрейд (один промах, +15,1).

Днем позже Антон Бабиков вместе с Кристиной Резцовой стали лучшими в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Российский дуэт преодолел дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

Второе место заняла команда Австрии (отставание 41,5 секунды; один круг + 13 промахов), замкнули тройку лидеров украинцы (+1.03,6; 0 + 12).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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