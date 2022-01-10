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10.01.2022 (17:00)

В храм Национального центра управления обороной РФ передана икона Божией Матери «Взбранной Воеводе Победительная»

В Москве на Фрунзенской набережной прошла церемония передачи в полковой храм преподобного Сергия Радонежского Национального центра управления обороной Российской Федерации иконы Божией Матери «Взбранной Воеводе Победительная» и ее освящение.

Службу провел священник Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках (Храм ВДВ) отец Михаил (Дубовицкий).

В мероприятии приняли участие представители Департамента финансового обеспечения Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Религия
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