10.01.2022 (17:00)
В храм Национального центра управления обороной РФ передана икона Божией Матери «Взбранной Воеводе Победительная»
В Москве на Фрунзенской набережной прошла церемония передачи в полковой храм преподобного Сергия Радонежского Национального центра управления обороной Российской Федерации иконы Божией Матери «Взбранной Воеводе Победительная» и ее освящение.
Службу провел священник Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках (Храм ВДВ) отец Михаил (Дубовицкий).
В мероприятии приняли участие представители Департамента финансового обеспечения Минобороны России.
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