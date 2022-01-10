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10.01.2022 (16:45)

Фильм Оренбургских кадет занял призовое место на всеармейском кинофестивале

Воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища (ПКУ) заняли второе место на V Всеармейском кинофестивале «Кадетский взгляд» в номинации «Документальное кино».

Кадеты 4 учебного курса сняли документальный фильм «Соль земли русской», рассказывающий о применении соли для лечения солдат и о её роли во время военных действий. В документальном фильме задействованы исторические и реальные хроники и фотографии.

В ходе создания картины восьмиклассники Максим Метельцев (сценарист), Артём Романовский (режиссер), операторы, монтажеры и другие участники киносъемочной группы побывали на одном из старейших в России месторождений каменной соли под Соль-Илецком.

Также на кинофестивале приз за лучшую мужскую роль получил кадет 8 учебного курса Артемий Апасов, сыгравший в художественной киноленте «Юра».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Культура
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