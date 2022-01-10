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10.01.2022 (16:30)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Трезвый водитель» в Алтайском крае

Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели совместную с сотрудниками ГИБДД акцию «Трезвый водитель» в Алтайском крае.

Военнослужащие ВАИ осуществили контроль прохождения военными водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Также военные автоинспекторы проверили корректность ведения журналов въезда и выезда на территорию соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.

На мобильных пунктах военные автоинспекторы разъясняли военнослужащим-автовладельцам о вреде употребления алкоголя, а также напомнили о последствиях при управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Кроме того, военнослужащим-водителям разъяснили нормативно-правовые акты, в которых говорится об ответственности при управлении автотранспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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