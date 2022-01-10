10.01.2022 (16:15)

В филиале Центрального военно-морского музея в Севастополе открылась выставка «Керченско-Феодосийская десантная операция»

Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота» (г. Севастополь) встретил новый 2022 год открытием выставки «Керченско-Феодосийская десантная операция», приуроченной к 80-летию окончания первой крупномасштабной морской десантной операции в ходе Великой Отечественной войны.

Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 – 2 января 1942 г.) была самой крупной морской десантной операцией Великой Отечественной войны. Силами Черноморского флота, Азовской военной флотилии и Керченской военно-морской базы в Крым были доставлены более 40 тыс. человек, 434 орудия и миномета, 43 танка, 330 автомашин, 978 тонн боеприпасов и другие грузы.

Войска 44-й и 51-й армий, высаженные силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии, полностью освободили от противника Керченский полуостров. Находившаяся здесь группировка противника, хотя и сумела избежать окружения и полного разгрома, понесла большие потери.

В результате десантной операции в Крыму был захвачен важный плацдарм, враг потерял возможность через Керченский полуостров вторгнуться на Кавказ и был вынужден прекратить наступление под Севастополем.

За участие в Керченско-Феодосийской десантной операции и других боевых действиях были удостоены гвардейского звания: приказом Наркома ВМФ от 3 апреля 1942 г. — крейсер «Красный Кавказ», приказом Наркома ВМФ от 18 июня 1942 г. — крейсер «Красный Крым».

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