Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2022 (16:15)

В филиале Центрального военно-морского музея в Севастополе открылась выставка «Керченско-Феодосийская десантная операция»

Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота» (г. Севастополь) встретил новый 2022 год открытием выставки «Керченско-Феодосийская десантная операция», приуроченной к 80-летию окончания первой крупномасштабной морской десантной операции в ходе Великой Отечественной войны.

Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 – 2 января 1942 г.) была самой крупной морской десантной операцией Великой Отечественной войны. Силами Черноморского флота, Азовской военной флотилии и Керченской военно-морской базы в Крым были доставлены более 40 тыс. человек, 434 орудия и миномета, 43 танка, 330 автомашин, 978 тонн боеприпасов и другие грузы.

Войска 44-й и 51-й армий, высаженные силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии, полностью освободили от противника Керченский полуостров. Находившаяся здесь группировка противника, хотя и сумела избежать окружения и полного разгрома, понесла большие потери.

В результате десантной операции в Крыму был захвачен важный плацдарм, враг потерял возможность через Керченский полуостров вторгнуться на Кавказ и был вынужден прекратить наступление под Севастополем.

За участие в Керченско-Феодосийской десантной операции и других боевых действиях были удостоены гвардейского звания: приказом Наркома ВМФ от 3 апреля 1942 г. — крейсер «Красный Кавказ», приказом Наркома ВМФ от 18 июня 1942 г. — крейсер «Красный Крым».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Главное командование ВМФ подвело итоги работы филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе за 2021 г.
Около 300 специалистов морской авиации ВМФ России пройдут цикл подготовки в 2022 году
В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными спасательными силами
На Черноморском флоте отметили 173-летие со дня рождения адмирала Макарова

Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false