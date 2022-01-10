10.01.2022 (15:45)

Автономный полевой лагерь на полигоне ЮВО в Ростовской области подготовлен к приему личного состава

Автономный полевой лагерь АПЛ-500 на полигоне Кадамовский в Ростовской области полностью подготовлен к приему личного состава подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) и подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС), который прибудет для участия в лагерных сборах.

Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение. Все помещения АПЛ-500 укомплектованы системами отопления и кондиционирования для поддержания заданной температуры в зимнее и летнее время года.

«Если даже на улице будет минус 30, в палатке температура будет плюс 28-30 градусов», — отмечает комендант полевого лагеря Иван Гоголев.

Технические решения, примененные в АПЛ-500, отвечают самым современным требованиям в части автономного энергоснабжения, энергоэффективности, экологической, пожарной и электробезопасности объекта. Бытовые условия ничем не уступают условиям размещения воинских подразделений в местах постоянной дислокации.

В целях профилактики простудных заболеваний в условиях понижения среднесуточной температуры воздуха на полигоне, в зависимости от числа привлеченных к полевым занятиям военнослужащих, будут развернуты дополнительные пункты обогрева. Для этого создан 10-дневный запас дров, предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания: хлеба с салом, лука и чеснока.

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий.

Тем, кому предстоит нести службу в караулах и патрулях, выдана утепленная одежда: полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы. Для этой категории военнослужащих также организовано дополнительное питание.

В местах проживания личного состава постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов, организуется проветривание и дезинфекция спальных помещений.

В медицинских пунктах полевого лагеря на полигоне Кадамовский созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

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