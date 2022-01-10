Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2022 (15:30)

На Северном флоте экипажи кораблей проводят тренировки по борьбе за живучесть

В учебно-тренировочном комплексе по борьбе за живучесть в городе Североморске состоялись практические занятия с личным составом аварийных партий экипажей кораблей Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и судов спасательного отряда.

В ходе тренировок по борьбе за живучесть корабля, военные и гражданские моряки учились устранять различные виды смоделированных «аварийных» ситуаций - принимать меры по ограничению распространения воды по кораблю, устранять поступление воды, с помощью накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования. На учебно-тренировочном комплексе была создана учебная обстановка, при которой происходит фактическое поступление воды на тренажёр под различным давлением.

В состав аварийных партий экипажей кораблей и судов входят водолазные специалисты. С ними также были проведены учебно-тренировочные занятия по обследованию корпуса корабля и организации подводно-технических работ на малых глубинах.

Тренировочные мероприятия направлены на поддержание способности экипажа обеспечить живучесть корабля или судна при различных боевых и аварийных ситуациях и являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей и судов.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
На Северном флоте состоялся турнир по мини-футболу на кубок командира полка беспилотных летательных аппаратов
Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой
Подводники Северного флота будут совершенствовать практику подлёдного плавания в Арктике
На Северном флоте состоялся новогодний блиц-турнир среди детских хоккейных команд

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false