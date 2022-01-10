10.01.2022 (15:15)

В Новосибирской области военные связисты приступили к комплексным радиотренировкам

В Новосибирской области военные связисты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к комплексным радиотренировкам по организации устойчивой связи.

В рамках предстоящих занятий военнослужащие отработают развертывание полевых подвижных пунктов управления с настройкой коммутационного оборудования и специальной аппаратуры. Особое внимание будет уделено освоению современной техники связи – комплекса для построения закрытой беспроводной сети цифровой связи П-260Т «Редут-2УС» и многоканальной радиорелейной станции Р-419Л.

Кроме того, связисты выполнят нормативы по специальной, огневой, разведывательной и другим видам подготовки, а также по вождению специальных машин связи.

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