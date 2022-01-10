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10.01.2022 (14:45)

С механиками-водителями зенитного ракетного полка Ивановского соединения ВДВ проведено первое в 2022 году занятие по вождению ЗРК «Стрела-10» и БТР-Д

На танкодроме Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка проведено первое в 2022 году занятие по вождению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и бронетранспортёров десантных БТР-Д с механиками-водителями гвардейского зенитного ракетного полка Ивановского соединения ВДВ.

Танкодром оборудован всеми необходимыми специальными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, «ежи» и надолбы, эскарпы и контрэскарпы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.

Практическому вождению боевых машин предшествовало занятие по повторению и закреплению теоретической части вождения боевых машин в различных метеоусловиях, в том числе с использованием современной тренажерной базы, предназначенной для подготовки механиков-водителей, которые накануне сдали зачеты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности при проведении занятия.

В ходе практического вождения военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, выполнили повороты и развороты различной сложности, преодолели различные искусственные и естественные препятствия.

Со всеми поставленными задачами Ивановские десантники справились на оценку «отлично».

Всего в занятии приняло участие около 30 механиков-водителей, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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