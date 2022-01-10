10.01.2022 (14:30)
Тульские десантники в первый день после новогодних праздников совершили более 400 прыжков с парашютом
В рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 400 прыжков с парашютом из военно-транспортных самолетов Ан-2.
Это первые прыжки воинов-десантников из Тулы в 2022 году.
Десантирование совершалось из самолётов Ан-2 с высоты 600 метров при скорости полёта воздушного судна около 180 км/ч и интервалом отделения парашютистов 3 секунды.
В рамках совершения прыжков с парашютом апробированы новые способы организации прыжков, реализованы основные требования командующего ВДВ по организации десантирования личного состава.
Взлетев с аэродрома Клоково под Тулой, личный состав десантировался на площадку приземления «Слободка», где, осуществив сбор в составе подразделений, отработал захват объектов условного противника и выход на указанный рубеж для выполнения дальнейшей задачи.