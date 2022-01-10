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10.01.2022 (14:30)

Тульские десантники в первый день после новогодних праздников совершили более 400 прыжков с парашютом

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В рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 400 прыжков с парашютом из военно-транспортных самолетов Ан-2.

Это первые прыжки воинов-десантников из Тулы в 2022 году.

Десантирование совершалось из самолётов Ан-2 с высоты 600 метров при скорости полёта воздушного судна около 180 км/ч и интервалом отделения парашютистов 3 секунды.

В рамках совершения прыжков с парашютом апробированы новые способы организации прыжков, реализованы основные требования командующего ВДВ по организации десантирования личного состава.

Взлетев с аэродрома Клоково под Тулой, личный состав десантировался на площадку приземления «Слободка», где, осуществив сбор в составе подразделений, отработал захват объектов условного противника и выход на указанный рубеж для выполнения дальнейшей задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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