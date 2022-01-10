10.01.2022 (14:15)

На Северном флоте состоялся турнир по мини-футболу на кубок командира полка беспилотных летательных аппаратов

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в городе Североморске – столице Северного флота состоялся открытый турнир по мини-футболу на кубок командира полка беспилотных летательных аппаратов. В турнире приняли участие военнослужащие воинских частей связи, беспилотной летательной авиации и материально-технического обеспечения.

В соревнованиях приняли участие 8 футбольных команд, в состав которых так же вошли военнослужащие проходящие военную службу по призыву и члены семей военнослужащих.

Всего было проведено более 15 футбольных матчей.

Церемонию закрытия турнира и награждение победителей провел помощник командира по физической подготовке – начальник физической подготовки полка беспилотной летательной авиации капитан Евгений Крамаренко.

Чемпионами турнира стала команда «Циклон» центра связи Северного флота.

Серебряными призерами турнира стала команда «Форпост» полка беспилотной летательной авиации, бронзовыми – «Управление полка беспилотной летательной авиации».

Лучшим бомбардиром соревнования признан представитель управления полка беспилотной авиации младший сержант Андрей Свиридов, лучшим вратарём – член семьи военнослужащего центра материально-технического обеспечения Тимофей Десятник.

Данный турнир стал традиционным и проводится уже третий год подряд.

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