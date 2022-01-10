10.01.2022 (13:30)

В новогодние праздники в Челябинске курсанты-штурманы провели экскурсию для подшефных юнармейских отрядов

Курсанты челябинского филиала Военного учебного научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в новогодние праздники провели экскурсию для подшефных юнармейских отрядов.

В мероприятии приняли участие курсанты первого факультета, которые разработали новую экспозицию. Авторы рассказали юнармейцам о подвигах панфиловцев, подольских курсантов и о значимых событиях Битвы за Москву 1941 года. Будущие штурманы подготовили отдельную экспозицию, посвященную 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой против немецко-фашистских захватчиков. Курсанты своими руками изготовили сложнейшие диорамы, на которых воспроизвели мгновения кровопролитных сражений.

Выставка, посвященная Московской битве, расположилась в одном из залов музея филиала и будет работать в течение ближайших недель. После этого, элементы экспозиции – сложнейшие диорамы, отправятся на региональный конкурс моделистов.

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