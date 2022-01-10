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10.01.2022 (13:15)

Более 300 детей в Сибири получили оригинальные поздравления от военнослужащих ЦВО в Новый год

Военнослужащие соединений и воинских частей дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в новогодние праздники поздравили более 300 воспитанников детских домов и интернатов, социально реабилитационных центров.

В период новогодних каникул военнослужащие ЦВО провели более 20 мероприятий по поздравлению воспитанников детских домов и интернатов, социально реабилитационных центров, в ходе которых исполнили новогодние желания детей прокатиться на военной технике: танках, бронетранспортерах, бронеавтомобилях «Тигр». Кроме того, военнослужащие провели для ребят экскурсии по мотострелковому и зенитному ракетному соединениям, подразделению специального назначения ЦВО и организовали новогодние представления в воинских частях со сказочными персонажами.

Новогодние мероприятия по поздравлению детей прошли в соответствии с решением командующего объединением ЦВО генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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