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10.01.2022 (12:45)

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» псковские десантники исполнили желание семилетнего Артема Смирнова

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В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой исполнил желание семилетнего Артема Смирнова из Пскова, который очень хотел посетить музей Боевой славы знаменитого гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в населенном пункте Череха Псковской области.

Экскурсию для ребенка провел заместитель командира полка гвардии майор Максим Блинов.

В ходе экскурсии мальчика познакомили с историей прославленного полка, продемонстрировали оружие, экипировку и снаряжение десантников различных периодов –от 30-х годов XX века до наших дней.

Особо мальчику запомнились экспозиция и рассказ, посвященные беспримерному подвигу легендарной 6-й роты, совершенному в марте 2000 года у населенного пункта Улус-Керт в Чеченской Республике.

В завершении встречи заместитель командира полка подарил Артему на память книгу «Рота, ушедшая в века» и сувенирную фигурку воина-десантника. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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