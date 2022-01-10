10.01.2022 (12:45)

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» псковские десантники исполнили желание семилетнего Артема Смирнова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках всероссийской акции «Елка желаний» псковские десантники исполнили желание семилетнего Артема Смирнова

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой исполнил желание семилетнего Артема Смирнова из Пскова, который очень хотел посетить музей Боевой славы знаменитого гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в населенном пункте Череха Псковской области.

Экскурсию для ребенка провел заместитель командира полка гвардии майор Максим Блинов.

В ходе экскурсии мальчика познакомили с историей прославленного полка, продемонстрировали оружие, экипировку и снаряжение десантников различных периодов –от 30-х годов XX века до наших дней.

Особо мальчику запомнились экспозиция и рассказ, посвященные беспримерному подвигу легендарной 6-й роты, совершенному в марте 2000 года у населенного пункта Улус-Керт в Чеченской Республике.

В завершении встречи заместитель командира полка подарил Артему на память книгу «Рота, ушедшая в века» и сувенирную фигурку воина-десантника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице