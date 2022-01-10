10.01.2022 (12:30)

В Калужской области продолжается плановая ревакцинация военнослужащих дальней авиации

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном на территории Калужской области, продолжается плановая ревакцинация против коронавирусной инфекции.

Процедура проводится только после осмотра ревакцинируемого терапевтом и при отсутствии симптомов каких-либо заболеваний.

Повторная прививка производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Необходимый запас вакцины для проведения профилактических прививок в соединении и подчиненных воинских частях уже накоплен.

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