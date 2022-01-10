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10.01.2022 (12:15)

В Краснознаменске состоялся товарищеский хоккейный матч между сборной 15 армии ВКС и «Российской прессой»

В подмосковном Краснознаменске прошел товарищеский хоккейный матч между военнослужащими 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения и сборной «Российская пресса».

В игре приняли участие российские медиазвезды: журналисты «Первого канала» Денис Казанский и Антон Верницкий, пресс-атташе сборной России Марат Сафин, эксперты «Матч ТВ» Роман Скворцов и Виталий Магранов, а также чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин.

На торжественном открытии матча со словами напутствия к спортсменам обратился заместитель командующего 15 армией ВКС ОсН генерал-майор Андрей Калюта, который пожелал всем удачи и справедливой борьбы.

Товарищеский хоккейный матч между военнослужащими 15 армией ВКС ОсН и «Российской прессой» завершился ничьей (3:3).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Воздушно-космические силы (ВКС)
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