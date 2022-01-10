10.01.2022 (11:45)

Авиационный полк стратегических ракетоносцев Ту-95мс провёл день открытых дверей для юнармейцев

В Амурской области в авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации проведён День открытых дверей для детей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В рамках мероприятия для юнармейцев организовано посещение музея Боевой славы. Военнослужащие воинской части рассказали ребятам боевой путь части с наглядной демонстрацией военных экспонатов, макетов боевых действий и фотогалерей.

На территории авиапарка дети посетили авиационный музей, состоящий из военно-транспортных и лёгких многоцелевых самолётов, реактивного дозвукового стратегического бомбардировщика М-4, а также экспонатов авиационного вооружения.

«Мы рады открывать двери нашего авиационного полка перед подрастающим поколением, демонстрировать школьникам действительную военную службу, дать им возможность прикоснуться к боевым машинам. Всегда наблюдаю со стороны, как дети с энтузиазмом рассматривают авиационную технику и вооружение, слушают экскурсовода», – сказал заместитель командира полка по военно-политической работе подполковник Владимир Малышкин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице