Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2022 (11:45)

Авиационный полк стратегических ракетоносцев Ту-95мс провёл день открытых дверей для юнармейцев

В Амурской области в авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации проведён День открытых дверей для детей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В рамках мероприятия для юнармейцев организовано посещение музея Боевой славы. Военнослужащие воинской части рассказали ребятам боевой путь части с наглядной демонстрацией военных экспонатов, макетов боевых действий и фотогалерей.

На территории авиапарка дети посетили авиационный музей, состоящий из военно-транспортных и лёгких многоцелевых самолётов, реактивного дозвукового стратегического бомбардировщика М-4, а также экспонатов авиационного вооружения.

«Мы рады открывать двери нашего авиационного полка перед подрастающим поколением, демонстрировать школьникам действительную военную службу, дать им возможность прикоснуться к боевым машинам. Всегда наблюдаю со стороны, как дети с энтузиазмом рассматривают авиационную технику и вооружение, слушают экскурсовода», – сказал заместитель командира полка по военно-политической работе подполковник Владимир Малышкин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В период новогодних и рождественских праздников в Воздушно-космических силах были проведены многочисленные мероприятия
Творческая группа Центрального офицерского клуба ВКС поздравила с новогодними и рождественскими праздниками военнослужащих
Коллектив Тихоокеанского ВВМУ исполнил новогоднюю мечту более 15 детей в рамках акции «Ёлка желаний»
В авиационном полку дальней авиации летчики и штурманы отработали полетные задания на тренажерных комплексах

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false