10.01.2022 (11:30)

В период новогодних и рождественских праздников в Воздушно-космических силах были проведены многочисленные мероприятия

В период новогодних и рождественских праздников сайте Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и на официальных страницах в социальных сетях прошел ряд праздничных мероприятий в онлайн формате для ветеранов, военнослужащих, гражданского персонала находящихся на территории гарнизонов ВКС по всей России.

В их числе многочисленные концерты и поздравления. Каждый день имел тематическую направленность, мероприятия проводились во взаимодействии с органами местного самоуправления в местах дислокации воинских частей и военно-учебных заведений ВКС, военными учреждениями культуры, ветеранскими и военно-патриотическими организациями.

Праздничные программы были подготовлены творческой группой ЦОК ВКС, клубными формированиями «Взлёт» и «Высота» ЦОК ВКС, юнармейцами Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил (при ЦОК ВКС), Народным вокальным ансамблем «Форсаж» (г. Белая, Иркутская область), ВИА «Белые россы» (г. Новосибирск).

Записи программ транслировались в воинских частях несколько раз в течение выходных и праздничных дней. Таким образом, все военнослужащие смогли принять участие в праздничных мероприятиях без риска заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в этот период были проведены и многочисленные мероприятия в офлайн режиме. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравили военнослужащих ВКС, находящихся на лечении в Филиале №1 ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н.Бурденко» Минобороны России. После наступления нового года силами творческой группы и клубных формирований ЦОК ВКС проведены ряд детских новогодних представлений «Новогодняя сказка» и «Новогодний сюрприз» для детей ВКС. Творческая группа ЦОК ВКС организовала и провела в офицерских клубах на территории Подмосковья три праздничных концерта в поселках Лобаново, Чкаловский и Софрино для военнослужащих, гражданского персонала ВКС и членов их семей.

Дед Мороз и Снегурочка посетили в эти дни и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Всего в этот период были проведены более 30 мероприятий, в которых в онлайн и офлайн режиме приняли участие более 10 тысяч человек

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