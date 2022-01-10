10.01.2022 (15:00)

Новые способы, повышающие боевую эффективность, впервые отработают в ЮВО на учениях в зимних условиях

В рамках ротных тактических учений в зимних условиях в войсках Южного военного округа (ЮВО) впервые отработают новые способы, повышающие боевую эффективность.

Ввести нововведения в практику боевой подготовки в зимнем периоде обучения потребовал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Необходимо активно применять средства радио-электронной борьбы, установленные на вертолетах армейской авиации, в целях надежного подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника», – уточнил задачу командующий.

Напомнив командирам подразделений о важности сокращения временных нормативов, генерал армии А. Дворников привел пример использования современного комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М.

«Практика показала эффективность оборудование съезда с наплавного моста на берег с использованием комплекта ТММ-3М, что позволяет в десятки раз сократить время переправы», – напомнил командующий войсками ЮВО.

Для организации ротных тактических учений планируется задействовать более 40 отрядов обеспечения мобильности как нового элемента боевого порядка. Также для снижения заметности войск в боевых условиях в состав подразделений включены аэрозольные команды.

В тактических учениях в зимнем периоде обучения продолжится совершенствование подготовки мотострелковых подразделений, действующих на вертолетах.

На этапе двусторонних ротных тактических и специальных учений в войсках ЮВО в зимнем периоде обучения задействуют силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

Учения охватят 20 общевойсковых полигонов, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

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