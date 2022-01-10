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10.01.2022 (13:00)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к подготовке к полевому выходу

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к предстоящим совместным выходам для выполнения учебно-боевых задач на полигоне Аданак.

Военнослужащие в составе подразделений выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских систем. Наводчики вооружения бронетранспортёров будут проводить разведку целей, корректировать огонь в движении и на месте, а водители отработают приёмы вождения по пересечённой местности с преодолением различных препятствий.

Полевые занятия с подразделениями морской пехоты продлятся до конца января текущего года. В ходе полевых выходов личному составу КФл предстоит выполнить более 60 огневых и тактических задач. Всего в занятиях примет участие более 1 тыс. военнослужащих КФл, а также будет задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Морская пехота
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