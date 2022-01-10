10.01.2022 (12:00)

Подразделения РХБ защиты КФл в Дагестане ликвидировали последствия техногенной аварии на учении

На полигоне Скорпион в Дагестане состоялось тактико-специальное учение с дежурным подразделением радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты по ликвидации последствий техногенной аварии на объектах местного гарнизона.

По замыслу учения в районе полигона Скорпион было выявлено заражение местности. Военнослужащие войск РХБ защиты в составе автоколонны выдвинулись к месту условного заражения. Химики-разведчики провели радиационную и специальную разведку местности, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок местности площадью около 1 тыс. кв. м специальными флажками.

В ходе учения личный состав отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля, провёл специальную обработку и деактивацию местности, а также военной и специальной техники.

В учении приняли участие более 150 военнослужащих КФл, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники. Ежемесячно на всех кораблях и в воинских частях КФл проходят «Дни РХБ защиты». Военнослужащие отрабатывают действия по сигналам оповещения о РХБ заражении, сдают нормативы по использованию средств индивидуальной защиты.

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