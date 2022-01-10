10.01.2022 (17:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели тренировку по связи.
В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ, и было задействовано около 10 единиц техники связи.
В ходе тренировки отрабатывался широкий ряд вопросов и задач по организации подвижного пункта управления с обеспечением его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.
По итогам занятий, военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.