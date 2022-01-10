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10.01.2022 (17:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели тренировку по связи.

В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ, и было задействовано около 10 единиц техники связи.

В ходе тренировки отрабатывался широкий ряд вопросов и задач по организации подвижного пункта управления с обеспечением его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

По итогам занятий, военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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