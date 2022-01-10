10.01.2022 (14:00)

Экипажи транспортной авиации Западного военного округа провели полёты ночью в условиях метеоминимума

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях в ночное время.

Экипажи военно-транспортных самолетов Ту-134М, Ан-72, Ан-12, Ан-26, а также многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем и в ночных условиях при сильном снегопаде. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости. Посадка в сложных метеоусловиях при установленном минимуме погоды является одним из основных критериев профессионализма летчика военно-транспортной, транспортной и специальной авиации.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика.

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