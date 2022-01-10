Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2022 (11:05)

В Московской области салютный дивизион ЗВО проведет тренировку праздничного артиллерийского салюта

В Подмосковье военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина проведут тренировку салюта к 23 февраля.

Дивизион укомплектован 72-мя салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд. Для звукового сопровождения используются легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 г.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчёты БЛА Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Соколиная охота»
Около 4-х тыс. граждан России призвали военкоматы Воронежской области в 2021 году
Боевые расчёты дивизии ПВО Западного военного округа приступили к подготовке к боевым стрельбам на государственных полигонах
В 2022 году с российскими военнослужащими в Приднестровье состоится более чем 1 тыс. занятий по предметам боевой подготовки

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false