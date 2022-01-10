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10.01.2022 (10:05)

В Курской области в авиационном полку Западного военного округа пожарная команда ликвидировала условное возгорание склада ГСМ

В Курской области на базе истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка расчетов пожарной команды по тушению условного возгорания объектов аэродрома.

По замыслу тренировки возгорание произошло на аэродроме в 20 метрах от склада с горюче-смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений. Дежурная служба оперативно отработала взаимодействие с городскими пожарными службами, которые прибыли к месту тушения в течение 10 мин.

Перед практической частью учения, с военнослужащими был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при проведении работ по эвакуации боеприпасов со склада, тушению очага пожара, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 3-х расчётов пожарно-спасательной части, всего более 20 человек и 4 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ
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