10.01.2022 (10:05)
В Курской области в авиационном полку Западного военного округа пожарная команда ликвидировала условное возгорание склада ГСМ
В Курской области на базе истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка расчетов пожарной команды по тушению условного возгорания объектов аэродрома.
По замыслу тренировки возгорание произошло на аэродроме в 20 метрах от склада с горюче-смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений. Дежурная служба оперативно отработала взаимодействие с городскими пожарными службами, которые прибыли к месту тушения в течение 10 мин.
Перед практической частью учения, с военнослужащими был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при проведении работ по эвакуации боеприпасов со склада, тушению очага пожара, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.
В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 3-х расчётов пожарно-спасательной части, всего более 20 человек и 4 единиц специальной техники.