10.01.2022 (11:15)

В 2021 году желание служить по контракту изъявили более 1 тыс. человек в Калининградской области

Военная служба по контракту пользуется популярностью у жителей Калининградской области. Так, в течение 2021 года в пункт (отбора на военную службу по контракту) по Калининградской области обратилось более 1 тыс. человек, из которых свыше половины отправлено на военную службу в соединения и воинские части Балтийского флота (БФ) и Западного военного округа (ЗВО). Также в настоящее время порядка 200 кандидатов находятся на стадии рассмотрения для принятия на военную службу по контракту.

Для прохождения военной службы по контракту в Министерстве обороны Российской Федерации на должностях прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин и рядовых отбираются граждане России возрастом от 18 до 40 лет как мужского, так и женского пола. Кандидат на военную службу должен соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям. В том числе, быть годным по состоянию здоровья, иметь высокие профессионально-психологические качества, уровень образования не ниже среднего общего, хороший уровень физической подготовленности.

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