10.01.2022 (11:00)

Творческая группа Центрального офицерского клуба ВКС поздравила с новогодними и рождественскими праздниками военнослужащих

Сотрудники группы культурного обслуживания войск Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и участники клубных формирований «Высота» и «Взлёт» ЦОК ВКС организовали и провели праздничный концерт «Новогоднее чудо!», посвященный Новому 2022 году и Рождеству Христову для военнослужащих и членов их семей в подмосковном гарнизоне Софрино.

Открыла концерт ведущая - артистка творческой группы ЦОК ВКС Анастасия Ивонина в образе Снегурочки. Поприветствовав собравшихся в зале военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал и членов их семей, Анастасия подарила музыкальные номера в своём исполнении.

Праздничный концерт продолжили популярные певицы Юнона, Оксана Иванова и Мила Бодрова, творческий коллектив «Музыкальная дорожка», которые восхитили зрителей своим талантом, ярким исполнением и актерским мастерством.

Каждый военнослужащий получил поздравительную открытку, которую сделали своими руками юнармейцы Центра патриотического воспитания ВКС (при ЦОК ВКС) в рамках акции «Поздравь солдата».

Представители руководства войсковой части выразили искреннюю признательность всем участникам концерта за их высокохудожественное, праздничное выступление.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в рамках празднования Нового года и Рождества, подготовленных Центральным офицерским клубом ВКС.

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