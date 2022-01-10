10.01.2022 (11:00)
Творческая группа Центрального офицерского клуба ВКС поздравила с новогодними и рождественскими праздниками военнослужащих
Сотрудники группы культурного обслуживания войск Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и участники клубных формирований «Высота» и «Взлёт» ЦОК ВКС организовали и провели праздничный концерт «Новогоднее чудо!», посвященный Новому 2022 году и Рождеству Христову для военнослужащих и членов их семей в подмосковном гарнизоне Софрино.
Открыла концерт ведущая - артистка творческой группы ЦОК ВКС Анастасия Ивонина в образе Снегурочки. Поприветствовав собравшихся в зале военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал и членов их семей, Анастасия подарила музыкальные номера в своём исполнении.
Праздничный концерт продолжили популярные певицы Юнона, Оксана Иванова и Мила Бодрова, творческий коллектив «Музыкальная дорожка», которые восхитили зрителей своим талантом, ярким исполнением и актерским мастерством.
Каждый военнослужащий получил поздравительную открытку, которую сделали своими руками юнармейцы Центра патриотического воспитания ВКС (при ЦОК ВКС) в рамках акции «Поздравь солдата».
Представители руководства войсковой части выразили искреннюю признательность всем участникам концерта за их высокохудожественное, праздничное выступление.
Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в рамках празднования Нового года и Рождества, подготовленных Центральным офицерским клубом ВКС.