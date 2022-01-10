10.01.2022 (10:45)

В 2021 году в ВДВ поступило более 13 тыс. современных комплектов средств десантирования и парашютных систем

В 2021 году в Воздушно-десантных войсках продолжалось совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся на вооружении, а также внедрение новых средств десантирования.

Для современной техники - боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка» созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для парашютного десантирования из самолётов ВТА с размещенным внутри машины личным составом.

Кроме того, успешно проведены испытания парашютно-грузовой системы для десантирования грузов полётным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолётов типа Ил-76.

Параллельно с этим велась разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице