10.01.2022 (10:30)

Новейшие комплексы связи поступили в воинские части армейского корпуса ВВО на Сахалине

На вооружение подразделений связи армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах, в минувшем году поступили новейшие комплексы связи.

В рамках гособоронзаказа на вооружение армейского корпуса ВВО в 2021 году поступили новые цифровые комплексы связи «Переселенец», на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ».

Военные связисты армейского корпуса ВВО получили новейшую станцию спутниковой связи «Ладья», которая обеспечивает защищенную телефонную и видеоконференцсвязь, передачу данных и пакетный обмен в сетях IP. Благодаря своей компактности «Ладья» может работать в тактическом звене рота-батальон, а также для использования в качестве персональных станций командиров.

Помимо этого, на вооружение подразделений связи армейского корпуса ВВО были поставлены новейшие станции фельдъегерско-почтовой связи, они предназначены для доставки служебной и почтовой корреспонденции различных объемов в воинские части, в том числе в труднодоступные районы. Для станции использована база автомашины КамАЗ -4350 с колёсной формулой 4х4.

Новейшие комплексы связи, поступающие на вооружение соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, значительно поднимают качество связи, уменьшая при этом время на развертывание и приведение их в походное положение, что позволяет в несколько раз сократить время передачи информации.

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