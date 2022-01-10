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10.01.2022 (10:15)

Военнослужащие соединений связи ВВО начали подготовку к конкурсу «Уверенный прием-2022»

Военные связисты соединений управления Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, приступили к подготовке к первому этапу конкурса по полевой выучке «Уверенный прием-2022».

Все практические действия военнослужащие выполняют на новейшей специальной технике – радиостанциях, командно-штабных машинах, мобильных комплексах связи.

В рамках конкурса в полевых условиях связисты отработают прокладку проводных линий связи, развернут защищенные радиосети, передадут и примут значительные объемы информации, как в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа, на слух. В ходе подготовки основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

В подготовке к конкурсу принимают участие специалисты и экипажи современных образцов техники связи. В ходе соревнований водители, радиотелеграфисты и начальники аппаратных и станций связи, также выполнят нормативы по физической подготовке, сдадут теоретические зачеты по технической, специальной подготовке и военной топографии.

Победители первого этапа примут участие в армейских этапах конкурса по полевой выучке «Уверенный прием-2022».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Уверенный прием
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