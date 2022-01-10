10.01.2022 (10:00)

В армии ВВС и ПВО ВВО началась подготовка к полетам в условиях сильных морозов

На Дальнем Востоке лётный и инженерно-технический состав Восточного военного округа (ВВО) готовится к предстоящим плановым полётам.

В соответствии с планом боевой подготовки в авиационных воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО начались теоретические и практические занятия с лётчиками и специалистами, отвечающими за техническое состояние летательных аппаратов.

Особое внимание уделяется обязательным целевым инструктажам по подготовке авиатехники к полетам при сильных морозах. Температура воздуха на аэродромах базирования авиации округа опускается до - 30 градусов Цельсия. Экипажи изучают технику пилотирования при выполнении маневрирования, разбирают маршруты предстоящих полётов, получают дополнительные знания для повышения своего профессионального мастерства.

В подготовке молодых лётчиков к предстоящим полетам принимают участие опытные пилоты-инструкторы.

Также инженерно-техническим составом проводятся регламентные работы по обслуживанию всех типов воздушных судов, для безопасной эксплуатации их в зимних условиях.

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