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10.01.2022 (09:45)

В Республике Бурятия сформирован новый инженерно-саперный полк ВВО

В Республике Бурятия сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, он дислоцируется  в городе Кяхта.

Воинская часть будет выполнять задачи инженерного обеспечения плановых мероприятий общевойсковой армии. В составе вновь сформированной воинской части вошли инженерно-саперный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения.

Полк практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники. На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»,  специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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