10.01.2022 (09:45)
В Республике Бурятия сформирован новый инженерно-саперный полк ВВО
В Республике Бурятия сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, он дислоцируется в городе Кяхта.
Воинская часть будет выполнять задачи инженерного обеспечения плановых мероприятий общевойсковой армии. В составе вновь сформированной воинской части вошли инженерно-саперный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения.
Полк практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники. На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.