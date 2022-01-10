10.01.2022 (09:45)

В Республике Бурятия сформирован новый инженерно-саперный полк ВВО

В Республике Бурятия сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, он дислоцируется в городе Кяхта.

Воинская часть будет выполнять задачи инженерного обеспечения плановых мероприятий общевойсковой армии. В составе вновь сформированной воинской части вошли инженерно-саперный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения.

Полк практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники. На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

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