10.01.2022 (09:30)

Танкисты ВВО приступили к боевым стрельбам по целеуказанию от расчетов БпЛА

Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Республике Бурятия, приступили к выполнению упражнений боевых стрельб.

Занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности полигона Бурдуны, в том числе в пустынной и горно-лесистой местности в суровых климатических условиях.

Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командира танкового экипажа.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Планом боевой подготовки танкового и мотострелковых соединений предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.

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