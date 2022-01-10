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10.01.2022 (09:00)

На Каспийской флотилии проверили готовности кораблей к выходу в море

В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошла проверка готовности кораблей к выходу в море и выполнению боевых задач. Основной целью проверки была оценка готовности экипажей каждого из кораблей в ходе подготовки к боевому дежурству.

Экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства были переведены в готовность к немедленному применению.

На кораблях, экипажи были переведены на круглосуточный режим боевой службы, личный состав занял свои места на боевых постах. По итогам проверки стало понятно, что корабли подготовлены к выходу из пункта базирования.

Всего в проверке приняли участие в более 300 военнослужащих КФл, было задействовано около 30 надводных кораблей и катеров флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Корабли
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