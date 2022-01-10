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10.01.2022 (08:02)

Корабельные ударные группы Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в морских полигонах

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) готовятся в выходу в акваторию Каспийского моря для выполнения учебно-боевых задач.

С моряками проводят тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели, противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде и в пункте базирования.

Корабельным ударным группам (КУГ) предстоит выполнить прикрытие тральных сил в условиях противодействия условного противника, боевые артиллерийские стрельбы, выполнение мероприятий радиационной, химической, биологической защиты, организация управления КУГ в ходе учений. Корабельные тральные группы отработают контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнение боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

Также экипажам кораблей флотилии предстоит отработать способы комплексного применения сил и средств ПВО по отражению воздушных ударов условного противника из крупнокалиберных пулемётов, зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.

Всего в ходе мероприятий боевой подготовки будет задействовано более 30 экипажей кораблей КФл.

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Метки:
Каспийская флотилия , Корабли
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