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10.01.2022 (08:30)

Экипажи МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировочные полёты над Тихим океаном

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели первые после новогодних праздников тренировочные полёты над Тихим океаном.

Лётчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отрабатывали навыки выполнения взлётов и посадок в условиях низких температур с пилотирование по приборам в отсутствии видимых ориентиров.

Также, в соответствии с планом боевой подготовки опытные лётчики провели тренировку по прерванному заходу на посадку, в рамках которой после касания шасси взлётно-посадочной полосы необходимо произвести взлёт, используя форсажный режим работы двигателя.

Главной задачей в ходе учебно-тренировочных полётов было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31 при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ
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