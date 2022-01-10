10.01.2022 (08:30)

Экипажи МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировочные полёты над Тихим океаном

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели первые после новогодних праздников тренировочные полёты над Тихим океаном.

Лётчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отрабатывали навыки выполнения взлётов и посадок в условиях низких температур с пилотирование по приборам в отсутствии видимых ориентиров.

Также, в соответствии с планом боевой подготовки опытные лётчики провели тренировку по прерванному заходу на посадку, в рамках которой после касания шасси взлётно-посадочной полосы необходимо произвести взлёт, используя форсажный режим работы двигателя.

Главной задачей в ходе учебно-тренировочных полётов было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31 при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице